Troisième défaite de rang pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles se sont inclinées 7-3 face au leader Sierre mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Les Valaisans prennent donc leur revanche après leur défaite face aux Abeilles en finale de la Coupe de Suisse survenue le 1er février. Une mauvaise opération pour le HCC à deux matches de la fin de la saison régulière. Développement suit. /jsc
Le HC La Chaux-de-Fonds enchaîne une 3e défaite
RTN
