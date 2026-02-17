Le HC La Chaux-de-Fonds enchaîne une 3e défaite

 Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 7-3 face à Sierre mardi soir aux Mélèzes.
 Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 7-3 face à Sierre mardi soir aux Mélèzes.

Anthony Huguenin (Photo : Bertrand Pfaff)

Troisième défaite de rang pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles se sont inclinées 7-3 face au leader Sierre mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Les Valaisans prennent donc leur revanche après leur défaite face aux Abeilles en finale de la Coupe de Suisse survenue le 1er février. Une mauvaise opération pour le HCC à deux matches de la fin de la saison régulière. Développement suit. /jsc 


 

