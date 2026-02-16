Match interrompu pour Young Sprinters

L’acte III des play-out de 2e ligue de hockey sur glace entre Neuchâtel Young Sprinters et ...
Match interrompu pour Young Sprinters

L’acte III des play-out de 2e ligue de hockey sur glace entre Neuchâtel Young Sprinters et Vendlincourt a été arrêté au 3e tiers-temps en raison de la blessure d’un arbitre. Les Jurassiens menaient 6-1 lorsque la partie a été interrompue.

Neuchâtel Young Sprinters n'a pas pu aller au terme de sa rencontre face à Vendlincourt dimanche.  (photo : archives Bertrand Pfaff) Neuchâtel Young Sprinters n'a pas pu aller au terme de sa rencontre face à Vendlincourt dimanche.  (photo : archives Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Young Sprinters et Vendlincourt ne sont pas allés au terme de leur match dimanche. L’acte III des play-out de 2e ligue de hockey sur glace a été interrompu au 3e tiers-temps sur la glace jurassienne. En cause : la blessure d’un des arbitres. Selon le règlement, si la rencontre peut aller jusqu’au moins à la fin du 2e tiers, le résultat est validé tel quel. À savoir que Vendlincourt menait 6-1. Mais le juge unique de la ligue doit encore valider cette décision. Il le fera entre ce lundi et mardi.

En cas de défaite, cela permettrait aux Jurassiens de revenir à 2-1 dans ce duel. Les Neuchâtelois seraient alors contraints de disputer un quatrième acte dans cette série au meilleur des cinq. Une rencontre agendée à jeudi 20h15 aux Patinoires du Littoral. /lgn


 

