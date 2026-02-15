Neuchâtel Université chute en prolongation

Défaite amère pour Neuchâtel Université. Les hockeyeurs du Littoral se sont inclinés 2-1 samedi dans l’acte III des quarts de finale des play-off de 1re ligue, en prolongation. Un revers rageant, concédé après 79 minutes de jeu. Les hommes d’Eric Lamoureux sont désormais menés 2-1 dans cette série au meilleur des cinq matches. La seule réussite neuchâteloise a été inscrite par Sven Henry dans le premier tiers-temps, il avait ouvert la marque. Les Aigles sont ensuite restés muets et ont encaissé à deux reprises.

Les deux formations croiseront à nouveau le fer pour l’acte IV, mardi à 19h30 à Guin. /yca