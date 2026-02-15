Neuchâtel Université chute en prolongation

Le club de hockey sur glace du Littoral s’est incliné lors du IIIe acte des quarts de finale ...
Neuchâtel Université chute en prolongation

Le club de hockey sur glace du Littoral s’est incliné lors du IIIe acte des quarts de finale des play-off de 1re ligue. Il s’est avoué vaincu en période supplémentaire, 2-1 face à Guin samedi, et se retrouve désormais mené 2-1 dans la série.

La réussite de Sven Henry du HC Neuchâtel Université n’a pas permis de ramener la victoire aux siens. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) La réussite de Sven Henry du HC Neuchâtel Université n’a pas permis de ramener la victoire aux siens. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Défaite amère pour Neuchâtel Université. Les hockeyeurs du Littoral se sont inclinés 2-1 samedi dans l’acte III des quarts de finale des play-off de 1re ligue, en prolongation. Un revers rageant, concédé après 79 minutes de jeu. Les hommes d’Eric Lamoureux sont désormais menés 2-1 dans cette série au meilleur des cinq matches. La seule réussite neuchâteloise a été inscrite par Sven Henry dans le premier tiers-temps, il avait ouvert la marque. Les Aigles sont ensuite restés muets et ont encaissé à deux reprises.

Les deux formations croiseront à nouveau le fer pour l’acte IV, mardi à 19h30 à Guin. /yca


 

