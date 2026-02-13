Une étape de plus pour le Centre d’entretien routier des Montagnes

Le Centre d’entretien routier des Montagnes se précise. Cet important projet a été mis à l’enquête publique ce vendredi. Le nouveau site s’installera sur une parcelle de quelques 26'000 mètres carrés aux Grandes Crosettes à La Chaux-de-Fonds.

Pour rappel, ce projet s’inscrit dans une large réorganisation des centres d’entretien des routes à Neuchâtel. Actuellement, le Canton compte 16 sites plus ou moins vétustes et souhaite faire baisser ce nombre à six.





La Confédération participe

Parmi les centres à rénover ou construire figure justement celui du Reymond à La Chaux-de-Fonds. En novembre dernier, le Grand Conseil neuchâtelois avait approuvé un crédit de 52 millions de francs pour la construction de ce nouveau site, dont 36,7 millions à la charge du Canton.

Selon les plans consultés, ce futur centre d’entretien routier sera séparé en deux bâtiments principaux longs de plus de 100 mètres. Le premier abritera des dizaines de véhicules, plus ou moins gros, destinés à l’entretien des routes. L’autre accueillera pour sa part des ateliers.

Ajoutons encore que plus de 6'000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont envisagés sur les toitures. Enfin, rappelons que ce centre d’entretien chaux-de-fonnier est nécessaire tant pour le Canton, que pour la Confédération qui mettra aussi la main au porte-monnaie et plus de 15 millions de francs dans ce dossier.

Si tout se passe comme prévu, le projet devrait voir le jour en 2028. /gjo