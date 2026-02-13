Le HC Uni se fait rejoindre

Le HC Neuchâtel Université n’a plus l’avantage dans sa série de quart de finale des play-off de 1re Ligue de hockey sur glace. Il a connu la défaite jeudi soir au cours du deuxième match, en déplacement sur la patinoire du HC Düdingen Bulls, devant 168 spectateurs. Ce sont les Fribourgeois qui l’ont emporté 3-2 après prolongations. C’est pourtant le Neuchâtelois Sven Henry qui a ouvert le score à la 8e minute. Guin a marqué par deux fois avant que Lionel Heughebaert marque le but de l’égalisation lors du troisième tiers-temps. Les Singinois ont fini par l’emporter dans le temps additionnel. Cette série se dispute au meilleur des cinq rencontres. L’acte 3, c’est samedi 17h aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. /jhi