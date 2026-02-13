Le HC Uni se fait rejoindre

En quart de finale des play-off de 1re Ligue de hockey sur glace, on en est à une victoire ...
Le HC Uni se fait rejoindre

En quart de finale des play-off de 1re Ligue de hockey sur glace, on en est à une victoire partout. Jeudi, le HC Neuchâtel Université a perdu 3-2 après prolongations contre Guin.

Sven Henry a marqué le premier but du HC Neuchâtel Université. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Sven Henry a marqué le premier but du HC Neuchâtel Université. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université n’a plus l’avantage dans sa série de quart de finale des play-off de 1re Ligue de hockey sur glace. Il a connu la défaite jeudi soir au cours du deuxième match, en déplacement sur la patinoire du HC Düdingen Bulls, devant 168 spectateurs. Ce sont les Fribourgeois qui l’ont emporté 3-2 après prolongations. C’est pourtant le Neuchâtelois Sven Henry qui a ouvert le score à la 8e minute. Guin a marqué par deux fois avant que Lionel Heughebaert marque le but de l’égalisation lors du troisième tiers-temps. Les Singinois ont fini par l’emporter dans le temps additionnel. Cette série se dispute au meilleur des cinq rencontres. L’acte 3, c’est samedi 17h aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Young Sprinters enfonce le clou

Young Sprinters enfonce le clou

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 06:48

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 07:26

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:12

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:14

Articles les plus lus

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:12

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:14

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:17

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Un HCC fantôme sombre aux Mélèzes contre Coire

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 07:26

Star égalise dans la série

Star égalise dans la série

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 09:12

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:12

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:14

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:17

Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 01:12

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 08:11

Star égalise dans la série

Star égalise dans la série

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 09:12

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:17