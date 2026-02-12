Le HC La Chaux-de-Fonds nettement dominé par le HC Coire

Les Abeilles battues 7-2 jeudi face au HC Coire dans le championnat de Swiss League
Le HC La Chaux-de-Fonds nettement dominé par le HC Coire

Les Abeilles battues 7-2 jeudi face au HC Coire dans le championnat de Swiss League

Noah Böhler a porté le maillot des GCK avant de rejoindre le HCC. (Photo : GC-eishockey) Noah Böhler a porté le maillot des GCK avant de rejoindre le HCC. (Photo : GC-eishockey)

Les Mélèzes n’ont pas résonné aux cris de victoire du HC La Chaux-de-Fonds ce jeudi. Les Abeilles se sont inclinées 7-2 face au HC Coire en championnat de Swiss League. Développement suit.jla


 

Actualités suivantes

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey: La Suisse doit marquer les esprits d'entrée

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:12

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:14

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:17

Star égalise dans la série

Star égalise dans la série

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 09:12

Articles les plus lus

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 08:11

Star égalise dans la série

Star égalise dans la série

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 09:12

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Josi et Cie jouent leur premier match, les curleurs aussi

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:14

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:17

Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 01:12

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 08:11

Star égalise dans la série

Star égalise dans la série

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 09:12

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Surprise d'entrée à Milan: la Slovaquie bat la Finlande

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 09:17

Le HCC se sépare de Matthew Boucher

Le HCC se sépare de Matthew Boucher

Hockey    Actualisé le 10.02.2026 - 15:43

Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 01:12

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 08:11

Le HC Star perd la première bataille

Le HC Star perd la première bataille

Hockey    Actualisé le 11.02.2026 - 09:16