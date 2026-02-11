Après avoir entamé par une défaite dimanche les demi-finales des play-off de 2e ligue de hockey sur glace, Star Chaux-de-Fonds a connu un sursaut d’orgueil mardi soir. En déplacement sur la patinoire du HC Yverdon-les-Bains, devant 107 spectateurs, les joueurs de Martin Baragano se sont imposés 4-0. Ils égalisent donc une victoire partout dans cette série qui se dispute au meilleur des cinq matches. Dans cette partie à sens unique, les buts chaux-de-fonniers ont été signés Théo Rais, Robin Fuchs (à deux reprises) et Loïc Pecaut. C’est ce vendredi 13 février à 20h30 à domicile que les Stelliens ont l’occasion de prendre l’avantage dans la série. /jhi
Star égalise dans la série
Victoire 4-0 pour Star Chaux-de-Fonds à Yverdon mardi soir. Les Stelliens reviennent à une ...
RTN
