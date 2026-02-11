Le HC Uni entame les play-off par une victoire

Dans la série de quart de finale des play-off de 1re Ligue de hockey sur glace qui l’oppose à Guin, le HC Université Neuchâtel s’est imposé 4-3 mardi soir à domicile.

Arthur Pittet a marqué un des buts du match. (Photo : Bertrand Pfaff) Arthur Pittet a marqué un des buts du match. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université amorce les quarts de finale des play-off de 1re Ligue de hockey sur glace par un succès. Mardi soir à domicile aux Patinoires du Littoral, les Aigles ont accueilli le HC Düdingen Bulls (Guin). Une rencontre qui s’est jouée devant 175 spectateurs. Les joueurs d’Eric Lamoureux se sont imposés 4-3 contre les Singinois. Ils menaient déjà 2-0 au terme du premier tiers. C’est Quentin Pecaut qui a ouvert le score à la 5e minute pour le HC Uni. Les autres réussites de l’équipe ont été l’œuvre de Virgile Thévoz, Randy Schmid et Arthur Pittet. Le prochain match de cette série au meilleur des cinq rencontres a lieu jeudi 19h30 sur glace fribourgeoise. /jhi


