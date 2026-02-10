Le HCC se sépare de Matthew Boucher

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce mardi qu’il s’est entendu avec le Canado-américain pour ...
Le HCC se sépare de Matthew Boucher

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce mardi qu’il s’est entendu avec le Canado-américain pour résilier son contrat avec effet immédiat.

Matthew Boucher et le HCC se quittent d'un commun accord.  (Photo: archives Bertrand Pfaff) Matthew Boucher et le HCC se quittent d'un commun accord.  (Photo: archives Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds libère Matthew Boucher. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce ce mardi qu’il s’est entendu avec son attaquant canado-américain pour mettre un terme à son contrat avec effet immédiat. Touché par une blessure durant une longue période en début de saison, Matthew Boucher a vécu une saison compliquée, rappelle le HCC dans son communiqué, tout en le remerciant pour « son professionnalisme et son état d’esprit irréprochable ». L’attaquant aura disputé 12 matches sous les couleurs des Abeilles, inscrivant huit points. /comm-lgn


 

