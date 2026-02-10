Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Après son titre en National Cup, l’équipe de Teppo Kivelä a été battue 5-1 à l’extérieur contre ...
Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Après son titre en National Cup, l’équipe de Teppo Kivelä a été battue 5-1 à l’extérieur contre Bâle mardi soir en Swiss League de hockey sur glace

Damien Gehringer a sauvé l'honneur en marquant un but mardi soir. (photo : Bertrand Pfaff) Damien Gehringer a sauvé l'honneur en marquant un but mardi soir. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds tombe de son nuage. Engagées à l’Arena Saint-Jacques, les Abeilles se sont inclinées 5-1 face à Bâle mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam


 

