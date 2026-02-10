Le HC La Chaux-de-Fonds ramené sur terre

Veuillez insérer l'adresse email utilisée pour votre enregistrement :
Damien Gehringer a sauvé l'honneur en marquant un but mardi soir. (photo : Bertrand Pfaff)
Le HC La Chaux-de-Fonds tombe de son nuage. Engagées à l’Arena Saint-Jacques, les Abeilles se sont inclinées 5-1 face à Bâle mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam
