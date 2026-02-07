Neuchâtel Young Sprinters lance sa course au maintien

Le club du Littoral s’est imposé 4-3 après prolongation face à Vendlincourt ce samedi, lors ...
Neuchâtel Young Sprinters lance sa course au maintien

Le club du Littoral s’est imposé 4-3 après prolongation face à Vendlincourt ce samedi, lors de la première manche des play-out de 2e ligue de hockey sur glace.

L'an dernier, Neuchâtel Young Sprinters s'était déjà sauvé d'une descente en 3e ligue en remportant les play-out face au Locle ( photo d'archive).  L'an dernier, Neuchâtel Young Sprinters s'était déjà sauvé d'une descente en 3e ligue en remportant les play-out face au Locle ( photo d'archive). 

Le HC Neuchâtel Young Sprinters fait un premier pas vers le maintien.
Sur la glace jurassienne, les hockeyeurs du Littoral se sont imposés 4-3 après prolongation face au HC Vendlincourt lors du premier des cinq actes des play-out de 2e ligue, ce samedi.

D’abord distancés d’une longueur au premier tiers-temps, les Neuchâtelois ont su réagir durant un tiers médian musclé grâce aux réussites de Kenny Vuilleumier et de Florian Monard. Au coude-à-coude au début du dernier tiers-temps, les hommes de Pascal Albisetti ont longtemps cru à la victoire à la suite du troisième but inscrit par James Gremaud. Le score affichait alors 3-2 en faveur des Neuchâtelois. Dos au mur, les Jurassiens ont sorti leur gardien pour tenter le tout pour le tout. Un pari risqué mais payant, puisque l’égalisation est arrivée au bout du suspense dans la dernière minute du temps réglementaire. La partie relancée, c’est finalement Nolan Perrenoud qui a délivré les "oranges et noir"  en prolongation, permettant au HC Neuchâtel Young Sprinters de mener d’une manche dans ces play-out.

Les Neuchâtelois auront l’occasion de faire le break le jeudi 12 février à domicile, à 20h15 contre le HC Vendlincourt. /Ave


