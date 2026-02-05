Le HC Uni cale face au leader

Dans le dernier match du masterround de 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Université Neuchâtel ...
Le HC Uni cale face au leader

Dans le dernier match du masterround de 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Université Neuchâtel a perdu mercredi soir 8-2 en déplacement à Martigny.

Quentin Schnegg a marqué le premier but du HC Uni. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff). Quentin Schnegg a marqué le premier but du HC Uni. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff).

Le HC Neuchâtel Université a été surclassé par le leader mercredi soir en 1re Ligue de hockey sur glace. À l’occasion de leur ultime match du masterround, les Aigles se sont inclinés 8-2 face à Martigny, en déplacement en Valais, devant 439 spectateurs. Ils étaient déjà menés 4-1 au terme de la première période. Les deux réussites neuchâteloises ont été signées Quentin Schnegg et Sven Henry. Au classement, le HC Uni est troisième avec 37 points. Le début des play-off est prévu pour le 10 février. /jhi


