Le HC Neuchâtel Université a été surclassé par le leader mercredi soir en 1re Ligue de hockey sur glace. À l’occasion de leur ultime match du masterround, les Aigles se sont inclinés 8-2 face à Martigny, en déplacement en Valais, devant 439 spectateurs. Ils étaient déjà menés 4-1 au terme de la première période. Les deux réussites neuchâteloises ont été signées Quentin Schnegg et Sven Henry. Au classement, le HC Uni est troisième avec 37 points. Le début des play-off est prévu pour le 10 février. /jhi
Le HC Uni cale face au leader
Dans le dernier match du masterround de 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Université Neuchâtel ...
RTN
Actualités suivantes
Articles les plus lus
« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup
Hockey • Actualisé le 02.02.2026 - 08:09
« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup
Hockey • Actualisé le 02.02.2026 - 08:09
Royal devant son public, le HCC conserve « sa » National Cup
Hockey • Actualisé le 02.02.2026 - 16:12