« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté la finale de la National Cup de hockey sur glace 5-4 après prolongation contre Sierre, au terme d'un superbe thriller, dimanche aux Mélèzes. Notre reportage.

Le HCC jubile derrière le gardien sierrois : les Abeilles ont eu le dernier mot en finale de la National Cup (photo : Bertrand Pfaff). Le HCC jubile derrière le gardien sierrois : les Abeilles ont eu le dernier mot en finale de la National Cup (photo : Bertrand Pfaff).

Les supporters du HC La Chaux-de-Fonds ont vécu un grand moment dimanche avec la victoire des Abeilles en finale de la National Cup. Les hockeyeurs chaux-de-fonniers se sont imposés 5-4 après prolongation contre Sierre aux Mélèzes pour conserver leur trophée. 5225 spectateurs – guichets fermés – ont assisté à ce thriller sur glace. /vco

Notre reportage

