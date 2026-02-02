« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

Les supporters du HC La Chaux-de-Fonds ont vécu un grand moment dimanche avec la victoire des Abeilles en finale de la National Cup. Les hockeyeurs chaux-de-fonniers se sont imposés 5-4 après prolongation contre Sierre aux Mélèzes pour conserver leur trophée. 5225 spectateurs – guichets fermés – ont assisté à ce thriller sur glace. /vco

