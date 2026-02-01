Le HCC royal devant son public !

Dans une patinoire des Mélèzes des grands soirs, le HC La Chaux-de-Fonds a sorti le grand jeu ...
Dans une patinoire des Mélèzes des grands soirs, le HC La Chaux-de-Fonds a sorti le grand jeu pour prendre la mesure du HC Sierre 5-4 après prolongation en finale de la National Cup. Les Abeilles remportent ainsi le trophée pour la deuxième fois consécutive.

Anthony Huguenin a été le héros chaux-de-fonnier en finale ! (Photo : archives Bertrand Pfaff) Anthony Huguenin a été le héros chaux-de-fonnier en finale ! (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Porté par une patinoire des Mélèzes en fusion, le HC La Chaux-de-Fonds a défendu son titre avec autorité. Face au HC Sierre, les Chaux-de-Fonniers ont livré une finale pleine de maîtrise et de cœur pour s’imposer 5-4 après prolongation. Les joueurs de Teppo Kivelä conservent ainsi la National Cup et offrent une nouvelle soirée de fête à leur public.

Développement suit. /ftr


 

