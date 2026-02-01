Le HCC royal devant son public !

Dans une patinoire des Mélèzes des grands soirs, le HC La Chaux-de-Fonds a sorti le grand jeu pour prendre la mesure du HC Sierre 5-4 après prolongation en finale de la National Cup. Les Abeilles remportent ainsi le trophée pour la deuxième fois consécutive.
Porté par une patinoire des Mélèzes en fusion, le HC La Chaux-de-Fonds a défendu son titre avec autorité. Face au HC Sierre, les Chaux-de-Fonniers ont livré une finale pleine de maîtrise et de cœur pour s’imposer 5-4 après prolongation. Les joueurs de Teppo Kivelä conservent ainsi la National Cup et offrent une nouvelle soirée de fête à leur public.
Développement suit. /ftr