Le HC La Chaux-de-Fonds à un pas du titre

C’est le grand jour pour le HC La Chaux-de-Fonds ! Le club des Mélèzes accueille Sierre dimanche ...
Le HC La Chaux-de-Fonds à un pas du titre

C’est le grand jour pour le HC La Chaux-de-Fonds ! Le club des Mélèzes accueille Sierre dimanche en finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Un match particulier pour l’ancien du HCC Julien Privet, qui sera dans l’autre camp cette fois-ci.

Le HCC espère à nouveau soulever le trophée de la Coupe de Suisse ce dimanche. (Photo: Bertrand Pfaff) Le HCC espère à nouveau soulever le trophée de la Coupe de Suisse ce dimanche. (Photo: Bertrand Pfaff)

Une couronne à conserver pour le HC La Chaux-de-Fonds ! Le club des Mélèzes accueille Sierre dimanche en finale de la National Cup, soit la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Vainqueur l’année dernière, le HCC à l’occasion de conserver son trophée sur sa glace et dans une patinoire à guichets fermés. Mais il faudra pour cela se défaire des Valaisans, leaders du championnat et qui ont remporté les quatre affrontements entre les deux formations cette saison.

Depuis le début de l’exercice, le HC Sierre est en forme et ce n’est pas l’ancien attaquant du HCC, Julien Privet, désormais dans l’équipe valaisanne, qui dira le contraire : « On a vraiment une belle équipe. Notre système de jeu nous permet de marquer pas mal de buts », relate-t-il.

Julien Privet : « C’est toujours des matches très intenses face au HCC. »

Cette finale de Coupe de Suisse de hockey sur glace entre le HC La Chaux-de-Fonds et Sierre est programmée à 16h dimanche après-midi aux Mélèzes. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur RTN dès 15h45 avec le commentaire de Darryl Jeanneret. /gjo


 

Le HCC a trouvé son tempo

Le HCC a trouvé son tempo

Première réussie pour le HCC version Kivelä

Première réussie pour le HCC version Kivelä

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Teppo Kivelä à la tête du HCC

Teppo Kivelä à la tête du HCC

