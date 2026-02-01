Le HC La Chaux-de-Fonds à un pas du titre

Une couronne à conserver pour le HC La Chaux-de-Fonds ! Le club des Mélèzes accueille Sierre dimanche en finale de la National Cup, soit la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Vainqueur l’année dernière, le HCC à l’occasion de conserver son trophée sur sa glace et dans une patinoire à guichets fermés. Mais il faudra pour cela se défaire des Valaisans, leaders du championnat et qui ont remporté les quatre affrontements entre les deux formations cette saison.

Depuis le début de l’exercice, le HC Sierre est en forme et ce n’est pas l’ancien attaquant du HCC, Julien Privet, désormais dans l’équipe valaisanne, qui dira le contraire : « On a vraiment une belle équipe. Notre système de jeu nous permet de marquer pas mal de buts », relate-t-il.