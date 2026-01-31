Le HC Uni défait aux tirs au but

Deuxième défaite de la semaine pour le HC Neuchâtel Université. Les Aigles ont perdu 3-2 après les tirs au but samedi contre Guin, dans le cadre du masterround de 1re Ligue de hockey sur glace.

Neuchâtelois et Fribourgeois se sont courus après pendant toute la rencontre : Guin a ouvert le score à la 16e minute, mais Quentin Schnegg a permis aux siens de revenir à un partout trois minutes plus tard. Le Neuchâtelois qui a réitéré dès le retour des vestiaires (21e minute). Mais les Aigles n’ont pas gardé longtemps l’avantage. Les Fribourgeois ont égalisé à 2-2 un peu plus de trois minutes après.

Les deux cages sont ensuite restées inviolées jusqu’à la fin du match, malgré de nombreuses situations spéciales (Guin a écopé de six pénalités de deux minutes, contre cinq pour les Neuchâtelois). Malgré un nouveau jeu de puissance pour le HC Uni en prolongation, les deux équipes n’ont pas pu se départager. Lors de la séance de tirs au but, Guin a marqué ses trois lancers, contre aucun pour les Aigles.

Au classement, le HC Neuchâtel Université est toujours 3e, avec désormais sept points de retard sur le 2e, Wiki-Münsingen. Prochain match pour les Aigles dans ce masterround : mercredi à 20h sur la glace du leader Martigny. /lgn