Le HC Uni défait aux tirs au but

Le HC Neuchâtel Université a perdu 3-2 après les tirs au but contre Guin samedi aux Patinoires ...
Le HC Uni défait aux tirs au but

Le HC Neuchâtel Université a perdu 3-2 après les tirs au but contre Guin samedi aux Patinoires du Littoral dans le masterround de 1re Ligue de hockey sur glace.

Malgré un doublé de Quentin Schnegg, le HC Uni a perdu. (Photo: archives Bertrand Pfaff) Malgré un doublé de Quentin Schnegg, le HC Uni a perdu. (Photo: archives Bertrand Pfaff)

Deuxième défaite de la semaine pour le HC Neuchâtel Université. Les Aigles ont perdu 3-2 après les tirs au but samedi contre Guin, dans le cadre du masterround de 1re Ligue de hockey sur glace.

Neuchâtelois et Fribourgeois se sont courus après pendant toute la rencontre : Guin a ouvert le score à la 16e minute, mais Quentin Schnegg a permis aux siens de revenir à un partout trois minutes plus tard. Le Neuchâtelois qui a réitéré dès le retour des vestiaires (21e minute). Mais les Aigles n’ont pas gardé longtemps l’avantage. Les Fribourgeois ont égalisé à 2-2 un peu plus de trois minutes après.

Les deux cages sont ensuite restées inviolées jusqu’à la fin du match, malgré de nombreuses situations spéciales (Guin a écopé de six pénalités de deux minutes, contre cinq pour les Neuchâtelois). Malgré un nouveau jeu de puissance pour le HC Uni en prolongation, les deux équipes n’ont pas pu se départager. Lors de la séance de tirs au but, Guin a marqué ses trois lancers, contre aucun pour les Aigles.

Au classement, le HC Neuchâtel Université est toujours 3e, avec désormais sept points de retard sur le 2e, Wiki-Münsingen. Prochain match pour les Aigles dans ce masterround : mercredi à 20h sur la glace du leader Martigny. /lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Lausanne signe un important succès à Zoug en vue du top 6

Lausanne signe un important succès à Zoug en vue du top 6

Hockey    Actualisé le 30.01.2026 - 22:30

Le HCC a trouvé son tempo

Le HCC a trouvé son tempo

Hockey    Actualisé le 31.01.2026 - 10:26

Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

Hockey    Actualisé le 30.01.2026 - 10:00

Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds

Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds

Hockey    Actualisé le 30.01.2026 - 06:41

Articles les plus lus

Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève

Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève

Hockey    Actualisé le 29.01.2026 - 22:19

Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds

Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds

Hockey    Actualisé le 30.01.2026 - 06:41

Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

Hockey    Actualisé le 30.01.2026 - 10:00

Le HCC a trouvé son tempo

Le HCC a trouvé son tempo

Hockey    Actualisé le 31.01.2026 - 10:26

Une finale à guichets fermés aux Mélèzes

Une finale à guichets fermés aux Mélèzes

Hockey    Actualisé le 29.01.2026 - 10:27

Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève

Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève

Hockey    Actualisé le 29.01.2026 - 22:19

Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds

Hischier donne la victoire aux Devils face aux Preds

Hockey    Actualisé le 30.01.2026 - 06:41

Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

Hockey    Actualisé le 30.01.2026 - 10:00

Trois buts suisses mardi soir en NHL

Trois buts suisses mardi soir en NHL

Hockey    Actualisé le 28.01.2026 - 07:23

Le HC Uni flanche devant Münsingen

Le HC Uni flanche devant Münsingen

Hockey    Actualisé le 29.01.2026 - 08:18

Une finale à guichets fermés aux Mélèzes

Une finale à guichets fermés aux Mélèzes

Hockey    Actualisé le 29.01.2026 - 10:27

Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève

Le grand huit pour Fribourg, Mayer coule Genève

Hockey    Actualisé le 29.01.2026 - 22:19