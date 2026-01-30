Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

C’est un duel de haut de tableau. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Thurgovie vendredi soir ...
C’est un duel de haut de tableau. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Thurgovie vendredi soir en Swiss League de hockey sur glace. Le club des Mélèzes organise à cette occasion son Charity Game en faveur de l’association La Paternelle.

Le HCC portera un maillot spécial dimanche lors du Charity Game. Il a été présenté par Pascal Schluechter (responsable marketing & sponsoring de la BCN), Daniel Favre (président de l'Association La Paternelle) et Olivier Calame (président du HCC).

La solidarité aura une place prépondérante vendredi soir aux Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds organise son cinquième Charity Game à l’occasion de la venue de Thurgovie en Swiss League de hockey sur glace. Cette année, le HCC a choisi de mettre en avant La Paternelle, une association qui œuvre pour la protection et le soutien des familles endeuillées. Pour son président, la participation à ce Charity Game du HCC est un vrai soutien, et pas seulement un coup de pouce budgétaire. « Financièrement c’est intéressant, mais c’est surtout la visibilité qui est importante. Car plus on est de membres, plus on peut aider les familles », souligne Daniel Favre.

Daniel Favre : « On est né en 1885 dans les Montagnes neuchâteloises. Et on nous dit parfois « je ne savais pas que La Paternelle existait encore ». Alors on se bat pour avoir cette visibilité. » 

Ecouter le son

À l’occasion de ce match caritatif, un millier de pucks collectors seront mis en vente. Comme de coutume, les joueurs du HCC porteront également des maillots aux couleurs de l’Association La Paternelle. Des maillots qui seront ensuite mis aux enchères. « Voir notre mascotte sur le maillot du HCC, c’est émotionnel », explique Daniel Favre. Le président note aussi des parallèles entre La Paternelle et le monde sportif : « dans la vie comme dans le sport, il y a des moments très compliqués. Mais l’esprit d’équipe aide à les surmonter », explique-t-il.

« Il n’y a pas que des victoires dans le sport, dans la vie non plus. »

Ecouter le son

Cette rencontre revêt aussi un enjeu sportif. Actuellement deuxième du classement de Swiss League, le HC La Chaux-de-Fonds tentera de creuser l’écart face à son premier poursuivant. HCC-Thurgovie, c’est un match à suivre en direct sur RTN vendredi dès 19h30 avec le commentaire de Darryl Jeanneret. /gjo


 

