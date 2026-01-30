Une belle affiche pour la bonne cause aux Mélèzes

La solidarité aura une place prépondérante vendredi soir aux Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds organise son cinquième Charity Game à l’occasion de la venue de Thurgovie en Swiss League de hockey sur glace. Cette année, le HCC a choisi de mettre en avant La Paternelle, une association qui œuvre pour la protection et le soutien des familles endeuillées. Pour son président, la participation à ce Charity Game du HCC est un vrai soutien, et pas seulement un coup de pouce budgétaire. « Financièrement c’est intéressant, mais c’est surtout la visibilité qui est importante. Car plus on est de membres, plus on peut aider les familles », souligne Daniel Favre.