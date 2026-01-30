5e victoire consécutive pour Le HC La Chaux-de-Fonds

Les Abeilles ont pris le meilleur sur Thurgovie 2-1 vendredi aux Mélèzes dans le championnat ...
5e victoire consécutive pour Le HC La Chaux-de-Fonds

Les Abeilles ont pris le meilleur sur Thurgovie 2-1 vendredi aux Mélèzes dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace.

Teppo Kivelä doit être satisfait des résultats récents des Abeilles qui signent une cinquième victoire de rang devant son public. (Photos - Droits Réservés)  Teppo Kivelä doit être satisfait des résultats récents des Abeilles qui signent une cinquième victoire de rang devant son public. (Photos - Droits Réservés) 

Le HC La Chaux-de-Fonds impose sa loi à domicile. Les hommes de Teppo Kivelä ont dominé Thurgovie 2-1 vendredi en terre neuchâteloise. Il s’agit de leur 5e succès de rang en Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /Sdu


Actualisé le

 

