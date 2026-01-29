Les Mélèzes complets ! Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce jeudi sur ses réseaux sociaux que la totalité des billets pour la finale de la Coupe de Suisse entre les Abeilles et Sierre ont été vendus. Tenants du titre, les hommes de Teppo Kivelä auront donc l’occasion de soulever le trophée dans une patinoire à guichets fermés dimanche dès 16h00. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 15h45. /gjo
Une finale à guichets fermés aux Mélèzes
La finale de National Cup prévue dimanche entre le HC La Chaux-de-Fonds et Sierre se déroulera ...
RTN
Actualités suivantes
Articles les plus lus
La nouveauté opère toujours pour le HCC, vainqueur des GCK Lions à Küsnacht
Hockey • Actualisé le 28.01.2026 - 03:15
La nouveauté opère toujours pour le HCC, vainqueur des GCK Lions à Küsnacht
Hockey • Actualisé le 28.01.2026 - 03:15
La nouveauté opère toujours pour le HCC, vainqueur des GCK Lions à Küsnacht
Hockey • Actualisé le 28.01.2026 - 03:15