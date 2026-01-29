Une finale à guichets fermés aux Mélèzes

La finale de National Cup prévue dimanche entre le HC La Chaux-de-Fonds et Sierre se déroulera ...
La finale de National Cup prévue dimanche entre le HC La Chaux-de-Fonds et Sierre se déroulera dans une patinoire comble. Le club de Swiss League de hockey sur glace l’annonce ce jeudi.

Les tribunes des Mélèzes seront pleines dimanche ! (Photo: Bertrand Pfaff) Les tribunes des Mélèzes seront pleines dimanche ! (Photo: Bertrand Pfaff)

Les Mélèzes complets ! Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce jeudi sur ses réseaux sociaux que la totalité des billets pour la finale de la Coupe de Suisse entre les Abeilles et Sierre ont été vendus. Tenants du titre, les hommes de Teppo Kivelä auront donc l’occasion de soulever le trophée dans une patinoire à guichets fermés dimanche dès 16h00. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 15h45. /gjo


