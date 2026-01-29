Une finale à guichets fermés aux Mélèzes

Les Mélèzes complets ! Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce jeudi sur ses réseaux sociaux que la totalité des billets pour la finale de la Coupe de Suisse entre les Abeilles et Sierre ont été vendus. Tenants du titre, les hommes de Teppo Kivelä auront donc l’occasion de soulever le trophée dans une patinoire à guichets fermés dimanche dès 16h00. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 15h45. /gjo