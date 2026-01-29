Le HC Uni flanche devant Münsingen

À domicile mercredi en 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Neuchâtel Université a perdu 5-3 ...
Le HC Uni flanche devant Münsingen

À domicile mercredi en 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Neuchâtel Université a perdu 5-3 devant Wicki-Münsingen.

Le HC Uni n'est pas parvenu à s'imposer. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le HC Uni n'est pas parvenu à s'imposer. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université n’est pas parvenu à se rapprocher de la deuxième place du classement de 1re Ligue de hockey sur glace. Mercredi soir aux Patinoires du Littoral, les Aigles se sont inclinés face au HC Wicki-Münsingen devant 71 spectateurs. Une défaite 5-3. Les visiteurs ont marqué dès la première minute de jeu et menaient déjà 3-0 au terme du premier tiers. Les réussites neuchâteloises ont été l’œuvre de Lionel Heughebaert, Alexis Stengel et Aurélien Mroczek. Au classement, l’équipe d’Eric Lamoureux reste donc au troisième rang, avec 37 points, derrière le leader Martigny et son adversaire du jour. /jhi


 

