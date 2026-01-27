4 à la suite pour le HCC

Les Abeilles enchaînent et tiennent leur revanche. Le HC La Chaux-de-Fonds s’est offert une 4e victoire de suite en battant les GCK Lions 5-4 après prolongations mardi soir à Küsnacht. Le HCC a perdu 3 fois contre les Lionceaux cette saison et renverse donc la tendance. Au classement de Swiss League, les hockeyeurs des Mélèzes sont 2e avec 85 points. Développement suit. /jsc