Le HC Uni en passe six à Tramelan

Le HC Neuchâtel Université continue son bon parcours en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles sont allés s’imposer 6-1 à Tramelan samedi, dans le masterround du groupe ouest. Les visiteurs ont inscrit quatre buts en situation spéciale (dont un goal en infériorité numérique). Les Neuchâtelois ont pris deux longueurs d’avance en moins d’une minute, peu avant la mi-match. Les Jurassiens bernois ne s’en sont jamais remis. Côté neuchâtelois, Arthur Pittet et Mathias Gutmann ont chacun inscrit un doublé lors de cette partie. Au classement, le HC Uni est solidement installé au troisième rang, avec 37 points en 20 matches. /vco