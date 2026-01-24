Le HC Uni en passe six à Tramelan

Les Aigles ont facilement battu les Tramelots, samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Vainqueurs ...
Le HC Uni en passe six à Tramelan

Les Aigles ont facilement battu les Tramelots, samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Vainqueurs 6-1, ils sont solidement installés à la troisième place du groupe ouest.

Alexis Stengel et le HC Neuchâtel Université n'ont pas dû forcer leur talent à Tramelan (photo :  archives, Bertrand Pfaff). Alexis Stengel et le HC Neuchâtel Université n'ont pas dû forcer leur talent à Tramelan (photo :  archives, Bertrand Pfaff).

Le HC Neuchâtel Université continue son bon parcours en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles sont allés s’imposer 6-1 à Tramelan samedi, dans le masterround du groupe ouest. Les visiteurs ont inscrit quatre buts en situation spéciale (dont un goal en infériorité numérique). Les Neuchâtelois ont pris deux longueurs d’avance en moins d’une minute, peu avant la mi-match. Les Jurassiens bernois ne s’en sont jamais remis. Côté neuchâtelois, Arthur Pittet et Mathias Gutmann ont chacun inscrit un doublé lors de cette partie. Au classement, le HC Uni est solidement installé au troisième rang, avec 37 points en 20 matches. /vco 


