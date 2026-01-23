Le HCC bat Olten pour la cinquième fois

Pour sa première avec leur nouvel entraîneur Teppo Kivelä, le HC La Chaux-de-Fonds a battu Olten 2-1 vendredi soir à la patinoire des Mélèzes. Les Chaux-de-Fonniers s’offrent ainsi une cinquième victoire consécutive en confrontation directe avec leurs visiteurs du jour en Swiss League. Le HCC se retrouve 2e au classement avec 80 points. Développement suit. /jsc