Le HCC bat Olten pour la cinquième fois

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 2-1 contre Olten vendredi soir à la maison en Swiss League ...
Le HCC bat Olten pour la cinquième fois

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 2-1 contre Olten vendredi soir à la maison en Swiss League.

Anthony Huguenin (Photo : Bertrand Pfaff) Anthony Huguenin (Photo : Bertrand Pfaff)

Pour sa première avec leur nouvel entraîneur Teppo Kivelä, le HC La Chaux-de-Fonds a battu Olten 2-1 vendredi soir à la patinoire des Mélèzes. Les Chaux-de-Fonniers s’offrent ainsi une cinquième victoire consécutive en confrontation directe avec leurs visiteurs du jour en Swiss League. Le HCC se retrouve 2e au classement avec 80 points. Développement suit. /jsc


 

Actualités suivantes

Lausanne gâche le retour de Christian Dubé en National League

Lausanne gâche le retour de Christian Dubé en National League

Hockey    Actualisé le 23.01.2026 - 22:42

Josi réussit un assist pour son 1000e match

Josi réussit un assist pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 23.01.2026 - 06:27

Sept joueurs « romands » aux Jeux pour autant d’atouts

Sept joueurs « romands » aux Jeux pour autant d’atouts

Hockey    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Hockey    Actualisé le 22.01.2026 - 13:58

Articles les plus lus

Teppo Kivelä à la tête du HCC

Teppo Kivelä à la tête du HCC

Hockey    Actualisé le 21.01.2026 - 16:15

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Hockey    Actualisé le 22.01.2026 - 13:58

Sept joueurs « romands » aux Jeux pour autant d’atouts

Sept joueurs « romands » aux Jeux pour autant d’atouts

Hockey    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Josi réussit un assist pour son 1000e match

Josi réussit un assist pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 23.01.2026 - 06:27

Christian Dubé nouveau coach de Bienne

Christian Dubé nouveau coach de Bienne

Hockey    Actualisé le 21.01.2026 - 14:13

Teppo Kivelä à la tête du HCC

Teppo Kivelä à la tête du HCC

Hockey    Actualisé le 21.01.2026 - 16:15

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Hockey    Actualisé le 22.01.2026 - 13:58

Sept joueurs « romands » aux Jeux pour autant d’atouts

Sept joueurs « romands » aux Jeux pour autant d’atouts

Hockey    Actualisé le 23.01.2026 - 05:08

Deux points pour Fiala, une victoire pour les Kings

Deux points pour Fiala, une victoire pour les Kings

Hockey    Actualisé le 21.01.2026 - 07:09

Benoît Groulx remplace Michael Liniger à Zoug

Benoît Groulx remplace Michael Liniger à Zoug

Hockey    Actualisé le 21.01.2026 - 10:21

Christian Dubé nouveau coach de Bienne

Christian Dubé nouveau coach de Bienne

Hockey    Actualisé le 21.01.2026 - 14:13

Teppo Kivelä à la tête du HCC

Teppo Kivelä à la tête du HCC

Hockey    Actualisé le 21.01.2026 - 16:15