Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Sans pression

La principale mission de Teppo Kivelä sera sans doute de ramener une certaine « jouerie » et une confiance dans le vestiaire chaux-de-fonnier, avant, peut-être d’aller chercher un trophée. Cependant, le calendrier ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre sa nouvelle équipe en main. Le HC La Chaux-de-Fonds jouera déjà vendredi aux Mélèzes face à Olten et samedi à Arosa. Surtout, la finale de la Coupe de Suisse prévue aux Mélèzes face à Sierre le 1er février arrive à grands pas.

Malgré ce contexte, le Finlandais explique ne pas ressentir de pression particulière. « Non, ça n’est pas stressant. Il y a Loïc, il y a Santeri, et puis on ne va pas tout changer. Les résultats étaient là », explique le technicien.