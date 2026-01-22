Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Une nouvelle ère commence au HC La Chaux-de-Fonds. Teppo Kivelä a donné son premier entraînement ...
Teppo Kivelä : « Il y a une tradition de la gagne au HCC »

Une nouvelle ère commence au HC La Chaux-de-Fonds. Teppo Kivelä a donné son premier entraînement ce matin aux Mélèzes. Le Finlandais dit ne pas avoir de pression et se réjouit de rejoindre une « top-équipe ».

Teppo Kivelä va rapidement être mis à l'épreuve avec le HC La Chaux-de-Fonds. Teppo Kivelä va rapidement être mis à l'épreuve avec le HC La Chaux-de-Fonds.

C’est une page qui se tourne aux Mélèzes. C’est désormais Teppo Kivelä qui officie à la bande du HC La Chaux-de-Fonds. Arrivé mercredi, le Finlandais de 58 ans était déjà à l’entraînement ce jeudi matin. Pour le technicien, tout est allé très vite ces derniers jours. « Les 24 dernières heures étaient effectivement très mouvementées », sourit le nouveau coach de l’équipe de Swiss League de hockey sur glace.

Teppo Kivelä : « Je rejoins une équipe qui a du succès. Ces dernières années, le club a fait un super travail. »

Du travail et de la continuité

Pour Teppo Kivelä, cette arrivée au HCC représente « un beau challenge ». Le premier défi pour le Finlandais reste de faire connaissance avec son nouvel environnement et ses joueurs. Même si, comme il le dit lui-même, il ne part pas de zéro : « J’étais à Winterthour durant quatre ans. Donc, même s’il y a eu quelques départs, je connais encore certains joueurs », note le coach.

« Le HCC est une top-équipe depuis plusieurs années. »

Sans pression

La principale mission de Teppo Kivelä sera sans doute de ramener une certaine « jouerie » et une confiance dans le vestiaire chaux-de-fonnier, avant, peut-être d’aller chercher un trophée. Cependant, le calendrier ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre sa nouvelle équipe en main. Le HC La Chaux-de-Fonds jouera déjà vendredi aux Mélèzes face à Olten et samedi à Arosa. Surtout, la finale de la Coupe de Suisse prévue aux Mélèzes face à Sierre le 1er février arrive à grands pas.

Malgré ce contexte, le Finlandais explique ne pas ressentir de pression particulière. « Non, ça n’est pas stressant. Il y a Loïc, il y a Santeri, et puis on ne va pas tout changer. Les résultats étaient là », explique le technicien.

« Ma philosophie de jeu, c’est de vraiment jouer avec le puck. »

Teppo Kivelä vivra son premier test à la bande du HC à La Chaux-de-Fonds ce vendredi déjà. Les Abeilles accueillent Olten dès 19h45 en Swiss League de hockey sur glace. Un match à suivre sur RTN dès 19h30. /gjo


Actualisé le

 

