Teppo Kivelä à la tête du HCC

Teppo Kivelä, c’est le nom du nouvel entraîneur du HCC, en Swiss League de hockey sur glace : deux jours après avoir limogé Louis Matte, les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds n’ont pas traîné. Ils ont annoncé ce mercredi avoir signé avec un technicien finlandais de 58 ans. Le contrat porte jusqu’à la fin de la saison en cours.

Teppo Kivelä n’est pas un inconnu en Suisse. Il a repris en main les destinées du HC Winterthour au moment de la promotion du club en Swiss League, en 2020. Il sera resté un peu plus de trois saisons à la tête de la formation zurichoise, avant d’être libéré de ses fonctions en novembre 2023. Avec Winterthour, il n’est jamais parvenu à se hisser en play-off. Avant cela, Teppo Kivelä avait entraîné en Italie et en Autriche. Il a occupé le poste d’assistant de l’équipe nationale italienne en 2016. Comme joueur, il a principalement évolué en 1re division nationale finlandaise.





Nouvel attaquant suédois

Outre la venue d’un nouvel entraîneur, le HCC a également annoncé ce mercredi l’arrivée d’un nouvel étranger. Il s’agit d’un attaquant suédois de 34 ans, Sebastian Wännström.

Formé dans son pays d’origine, Sebastian Wännström a évolué en équipes nationale juniors ; équipes avec lesquelles il a remporté deux médailles d’argent et une médaille d’or en championnat du monde. Sacré champion de Suède lors de la saison 2010–2011, il a poursuivi sa carrière en Amérique du Nord, où il a évolué en American Hockey League (AHL) sous les couleurs des Chicago Wolves.

De retour en Europe, il a bourlingué dans plusieurs pays nordiques et a notamment été sacré champion de Finlande en 2021, ajoutant un titre majeur à son palmarès.

Sebastian Wännström connaît également le hockey suisse pour avoir porté les couleurs du HC Ajoie en National League lors de la saison 2021-2022.





Santo Simmchen s’en va

En parallèle à ces deux engagements, le HCC a aussi annoncé la résiliation du contrat de son gardien Santo Simmchen, avec effet immédiat et d’un commun accord. /comm-mne