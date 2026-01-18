Si le HCC marque, « ça sera le Brésil ! »

Séquence souvenirs ce dimanche aux Mélèzes ! Le HC La Chaux-de-Fonds accueille les GCK Lions dès 17h en Swiss League de hockey sur glace. Près de 30 ans après l’historique montée des Abeilles en Ligue A, face à ce même adversaire, RTN a décidé de reformer le duo de commentateurs de l’époque. Ce sont donc Marcel Neuenschwander et Jean-Marc Richard qui vous feront vivre ce match en direct et en intégralité.





Un peu de Brésil aux Mélèzes

S’il se dit « fébrile » à l’heure de remettre son casque de commentateur, Jean-Marc Richard admet être impatient de se retrouver en cabine. « Je suis tendu, car je remets le casque à côté de notre ami Marcel, une légende du commentaire. Mais en même temps, je n’attends qu’une chose : c’est de pousser une bonne bouêlée à la brésilienne ! », explique-t-il.