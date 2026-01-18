Si le HCC marque, « ça sera le Brésil ! »

Le HC La Chaux-de-Fonds défie les GCK Lions ce dimanche en Swiss League de hockey sur glace. 30 ans après la montée en Ligue A face à cet adversaire, RTN a réuni les deux commentateurs de l’époque : Marcel Neuenschwander et Jean-Marc Richard. Prise de température.
Séquence souvenirs ce dimanche aux Mélèzes ! Le HC La Chaux-de-Fonds accueille les GCK Lions dès 17h en Swiss League de hockey sur glace. Près de 30 ans après l’historique montée des Abeilles en Ligue A, face à ce même adversaire, RTN a décidé de reformer le duo de commentateurs de l’époque. Ce sont donc Marcel Neuenschwander et Jean-Marc Richard qui vous feront vivre ce match en direct et en intégralité.
Un peu de Brésil aux Mélèzes
S’il se dit « fébrile » à l’heure de remettre son casque de commentateur, Jean-Marc Richard admet être impatient de se retrouver en cabine. « Je suis tendu, car je remets le casque à côté de notre ami Marcel, une légende du commentaire. Mais en même temps, je n’attends qu’une chose : c’est de pousser une bonne bouêlée à la brésilienne ! », explique-t-il.
Jean-Marc Richard : « S’il y a des goals du HCC, ça va gueuler autant qu’à l’époque ! »
Une équipe à part
Pour Jean-Marc Richard, le HC La Chaux-de-Fonds reste un club particulier. « J’allais tout le temps voir les matches quand j’étais petit. Pour moi, le HCC, ça incarne le hockey sur glace », souligne l’ancien commentateur.
« Aujourd’hui, les clubs les plus connus sont ceux qui ont le plus d’argent. Ce n’était pas le cas à l’époque. »
Une soirée inoubliable
Même si la promotion du HCC en mars 1996 remonte maintenant à près de trois décennies, Jean-Marc Richard garde en tête de nombreux souvenirs indélébiles de cette soirée. « Je suis rentré de ce match avec le car des joueurs. C’était beaucoup d’émotions », se remémore celui dont les « Goaaaaaaaaal » résonnent encore dans les travées des Mélèzes.
« La sortie du tunnel à La Chaux-de-Fonds, quand j’ai vu le nombre de voitures, on a été escorté jusqu’à la patinoire. Ça restera un moment très fort. »
HCC-GCK Lions c’est donc ce dimanche après-midi dès 16h40 sur RTN avec le commentaire de Jean-Marc Richard et de Marcel Neuenschwander. /gjo