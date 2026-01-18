Défaite inquiétante du HCC à domicile

Le HC La Chaux-de-Fonds a été battu par les GCK Lions 5-2 dimanche à la patinoire des Mélèzes ...
Le HC La Chaux-de-Fonds a été battu par les GCK Lions 5-2 dimanche à la patinoire des Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace. Un revers qui fait suite à la défaite 7-1 subie deux jours plus tôt à Coire. 

Joël Scheidegger a égalisé à un partout pour le HCC. Mais cela n'a pas suffi. (Photo : B. Pfaff) Joël Scheidegger a égalisé à un partout pour le HCC. Mais cela n'a pas suffi. (Photo : B. Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné à la patinoire des Mélèzes dimanche. Les Abeilles ont perdu 5-2 contre les GCK Lions en Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jsc


