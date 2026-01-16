Le HCC perd logiquement à l’extérieur face à Coire

 Le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à se défaire de son hôte et perd contre Coire 7-1 vendredi ...
Le HCC perd logiquement à l’extérieur face à Coire

 Le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à se défaire de son hôte et perd contre Coire 7-1 vendredi soir en Swiss League de hockey sur glace

Louis Matte (Photo : Bertrand Pfaff) Louis Matte (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds a perdu dans les Grisons vendredi soir 7-1 face à Coire. Une défaite sans conséquences au classement, le HCC reste 3e derrière Sierre et Thurgovie. Développement suit. /jsc


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Lausanne gagne enfin, Genève mauvais élève

Lausanne gagne enfin, Genève mauvais élève

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 22:28

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 08:31

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

Articles les plus lus

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:04

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 08:31

Le HC Uni perd face au leader

Le HC Uni perd face au leader

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 05:21

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:04

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 13:28

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 22:22

Le HC Uni perd face au leader

Le HC Uni perd face au leader

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 05:21

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:04