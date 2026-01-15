Le HC Uni perd face au leader

Lourde défaite mercredi soir pour le HC Neuchâtel Université, dans l’ultime rencontre de la saison régulière. La formation de 1re Ligue de hockey sur glace s’est effondrée 6-1 sur la glace du leader Martigny devant 401 spectateurs. L’unique réussite neuchâteloise a été l’œuvre de Max Stehlin dans le 2e tiers-temps. Au classement, les Aigles sont troisièmes avec 37 points. Grâce à cette position parmi les six premiers, le club va désormais disputer le masterround, tour de classement en vue des play-off qui est la grande nouveauté de cette saison. /jhi