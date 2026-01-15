Le HC Uni perd face au leader

Mercredi soir en 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Neuchâtel Université s’est incliné 6-1 ...
Mercredi soir en 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Neuchâtel Université s’est incliné 6-1 contre Martigny.

Max Stehlin est l'auteur de la seule réussite de son équipe. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Max Stehlin est l'auteur de la seule réussite de son équipe. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Lourde défaite mercredi soir pour le HC Neuchâtel Université, dans l’ultime rencontre de la saison régulière. La formation de 1re Ligue de hockey sur glace s’est effondrée 6-1 sur la glace du leader Martigny devant 401 spectateurs. L’unique réussite neuchâteloise a été l’œuvre de Max Stehlin dans le 2e tiers-temps. Au classement, les Aigles sont troisièmes avec 37 points. Grâce à cette position parmi les six premiers, le club va désormais disputer le masterround, tour de classement en vue des play-off qui est la grande nouveauté de cette saison. /jhi


