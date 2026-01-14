Le HC Neuchâtel Université a fait son trou en 1re ligue

Le HC Neuchâtel Université voit la vie en rose, en 1re ligue de hockey sur glace. Le club du Littoral va boucler la 1re phase du championnat à la troisième place avec une confortable marge d’avance (au moins 9 points) sur son poursuivant immédiat, le HC Guin. Il n’avait pas connu de pareil honneur depuis qu’il était redescendu d’un étage, soit de la Mysports League, au terme de l’exercice 2017–2018.

Aujourd'hui, le HC Neuchâtel Université dispose de 13 équipes de juniors et compte plus de 200 membres actifs. Il a fait son trou en 1re ligue : « On est là depuis longtemps et on est un club bien établi. Cela fait des années qu’on travaille ; les joueurs savent qu’on fait les choses en ordre », plaide Marc Gaudreault, directeur technique du club. « Cette année, nous avons surtout la chance d’avoir une défense extraordinaire. Virgile Thévoz, par exemple, est venu chez nous. Il cherchait un bon équilibre entre ses études universitaires à Neuchâtel et son sport », ajoute-t-il. Formé à Lausanne, Virgile Thévoz a évolué avec le club vaudois en National League. La dernière saison, il portait le chandail de Viège.