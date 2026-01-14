Le HC Neuchâtel Université a fait son trou en 1re ligue

Le HC Neuchâtel Université vit une très bonne saison en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles pointent au 3e rang avant leur dernier match de la saison régulière ce mercredi. La récompense d'un travail en profondeur et d'une défense composée de joueurs expérimentés.
Le HC Neuchâtel Université voit la vie en rose, en 1re ligue de hockey sur glace. Le club du Littoral va boucler la 1re phase du championnat à la troisième place avec une confortable marge d’avance (au moins 9 points) sur son poursuivant immédiat, le HC Guin. Il n’avait pas connu de pareil honneur depuis qu’il était redescendu d’un étage, soit de la Mysports League, au terme de l’exercice 2017–2018.
Aujourd'hui, le HC Neuchâtel Université dispose de 13 équipes de juniors et compte plus de 200 membres actifs. Il a fait son trou en 1re ligue : « On est là depuis longtemps et on est un club bien établi. Cela fait des années qu’on travaille ; les joueurs savent qu’on fait les choses en ordre », plaide Marc Gaudreault, directeur technique du club. « Cette année, nous avons surtout la chance d’avoir une défense extraordinaire. Virgile Thévoz, par exemple, est venu chez nous. Il cherchait un bon équilibre entre ses études universitaires à Neuchâtel et son sport », ajoute-t-il. Formé à Lausanne, Virgile Thévoz a évolué avec le club vaudois en National League. La dernière saison, il portait le chandail de Viège.
Marc Gaudreault : « Il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne. »
Formation peu valorisée
Si le HC Neuchâtel Université est assuré de sa troisième place, il a encore un match à disputer lors la première phase de l’exercice : il se déplace chez le leader Martigny, ce mercredi soir. Sans pression particulière.
Le HC Neuchâtel Université est à sa place dans un championnat amateurs. Il ne demande rien de plus. C’est un vrai club formateur. Marc Gaudreault regrette simplement que ce statut ne soit pas mieux reconnu par la Fédération suisse de hockey sur glace : « Le problème provient des unités de formation. Il faut payer au club formateur les frais lorsque les joueurs sont jeunes. Ces unités profitent en priorité aux clubs de Ligues nationales. Elles concernent uniquement les jeunes à partir des M16. En revanche, les premières années ne sont pas valorisées », s’insurge Marc Gaudreault. Les enfants donnent souvent leurs premiers coups de patins dans des clubs plus modestes.
« Pour un club comme nous, ce sont des dizaines de milliers de francs à verser. »
Marc Gaudreault relève que ces unités de formation peuvent peser lourdement sur le budget d’un club amateur qui laisse filer parfois des joueurs très jeunes sans retour financier.
Quant à la saison de Neuchâtel Université, elle est loin d'être terminée. Le club du Littoral joue donc son dernier match de saison régulière ce mercredi à Martigny. Il disputera ensuite dès samedi, cinq rencontres du tour intermédiaire, avant les incontournables play-off. /mne