Noam Micheletti de retour au HCC : « À Bellinzone, j’avais un rôle de leader »

Se refaire une santé face à Viège. C’est l’objectif du HC La Chaux-de-Fonds ce mardi devant son public, en Swiss League de hockey sur glace. La rencontre débute à 19h45. Le HCC reste sur une défaite – un brin mortifiante - de 4-2, dimanche à Bellinzone. Louis Matte avait dû composer à cette occasion avec une équipe décimée par les blessures et les malades. Le coach chaux-de-fonnier devrait retrouver du personnel ce mardi soir. Il a au moins une certitude : en défense, il pourra compter sur Noam Micheletti, de retour au club après avoir évolué depuis le début de la saison aux Bellinzona Snakes : « Au Tessin, j’avais plutôt un rôle de leader. J’arrive à La Chaux-de-Fonds avec plein de bonnes intentions. C’est à moi de démontrer que je me suis amélioré », plaide Noam Micheletti.