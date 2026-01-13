Noam Micheletti de retour au HCC : « À Bellinzone, j’avais un rôle de leader »

Se refaire une santé face à Viège. C’est l’objectif du HC La Chaux-de-Fonds ce mardi devant son public, en Swiss League de hockey sur glace. La rencontre débute à 19h45. Le HCC reste sur une défaite – un brin mortifiante - de 4-2, dimanche à Bellinzone. Louis Matte avait dû composer à cette occasion avec une équipe décimée par les blessures et les malades. Le coach chaux-de-fonnier devrait retrouver du personnel ce mardi soir. Il a au moins une certitude : en défense, il pourra compter sur Noam Micheletti, de retour au club après avoir évolué depuis le début de la saison aux Bellinzona Snakes : « Au Tessin, j’avais plutôt un rôle de leader. J’arrive à La Chaux-de-Fonds avec plein de bonnes intentions. C’est à moi de démontrer que je me suis amélioré », plaide Noam Micheletti.
Noam Micheletti : « C’est une opportunité pour moi. »
Noam Micheletti n’a pas trop le temps de se poser des questions. Dimanche avec les Bellinzona Snakes, il a apporté sa contribution à la victoire des Tessinois contre le HC La Chaux-de-Fonds. Et ce mardi, il patinera déjà avec le pensionnaire des Mélèzes : « Le temps d’adaptation ne doit pas se faire dans trop longtemps. Ce mardi pour le match, je dois déjà être prêt. Je dois jouer comme on me le demande, simple et dur. »
« L’entraînement est mon temps d’adaptation. »
La Chaux-de-Fonds – Viège : c’est un match à suivre dès 19h30 sur RTN avec le commentaire de Léonard Reichen et de son consultant Marc Gaudreault. /mne