Université Neuchâtel sans pitié contre Tramelan

En 1re ligue de hockey sur glace, le HC Université Neuchâtel a disposé du HC Tramelan 5-1 samedi ...
En 1re ligue de hockey sur glace, le HC Université Neuchâtel a disposé du HC Tramelan 5-1 samedi soir aux patinoires du Littoral. Il consolide sa troisième place au classement.  

Alexis Stengel a inscrit le deuxième but après moins de quatre minutes de jeu. (Photo : Bertrand Pfaff) Alexis Stengel a inscrit le deuxième but après moins de quatre minutes de jeu. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université consolide sa troisième place au classement de la 1re ligue de hockey sur glace. L’équipe d’Eric Lamoureux a pris la mesure du HC Tramelan 5-1, samedi aux patinoires du Littoral. Elle menait déjà 2-0 après 3’18’’ de jeu à la suite des réussites de Lionel Heughebaert et Alexis Stengel. Stéphane Morin a marqué le troisième avant la fin du tiers-temps initial. L’affaire était classée. Max Stehlin (27e) et Nicolas Finger (54e) ont encore scoré pour le club universitaire. /mne


 

