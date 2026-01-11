Le HC Neuchâtel Université consolide sa troisième place au classement de la 1re ligue de hockey sur glace. L’équipe d’Eric Lamoureux a pris la mesure du HC Tramelan 5-1, samedi aux patinoires du Littoral. Elle menait déjà 2-0 après 3’18’’ de jeu à la suite des réussites de Lionel Heughebaert et Alexis Stengel. Stéphane Morin a marqué le troisième avant la fin du tiers-temps initial. L’affaire était classée. Max Stehlin (27e) et Nicolas Finger (54e) ont encore scoré pour le club universitaire. /mne
Université Neuchâtel sans pitié contre Tramelan
RTN
