Noam Micheletti de retour aux Mélèzes

Prêté officiellement jusqu’à fin janvier à Bellinzone par le HCC, ce junior chaux-de-fonnier ...
Prêté officiellement jusqu’à fin janvier à Bellinzone par le HCC, ce junior chaux-de-fonnier est rentré ce dimanche de l’autre côté du Gotthard.

Noam Micheletti, ici sous les couleurs du HCC. (photo : archives HC La Chaux-de-Fonds) Noam Micheletti, ici sous les couleurs du HCC. (photo : archives HC La Chaux-de-Fonds)

Dimanche à Bellinzone, c’était évidemment le seul Chaux-de-Fonnier qui avait le sourire. Et plutôt deux fois qu’une. Noam Micheletti venait de battre son club du HCC avec ses coéquipiers de Bellinzone, équipe avec laquelle il a disputé le début de saison. Noam Micheletti a aussi annoncé à RTN son retour le soir-même à La Chaux-de-Fonds. Initialement, le HC La Chaux-de-Fonds l’avait prêté aux Bellinzona Snakes jusqu’à la fin du mois de janvier, mais ce prêt a donc été raccourci. Il devrait être sur la glace dès ce début de semaine à l’entraînement aux Mélèzes. /lre


