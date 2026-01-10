Olden et le HCC c’est terminé

Le club de Swiss League de hockey sur glace et le Norvégien ont mis un terme à leur collaboration ...
Olden et le HCC c’est terminé

Le club de Swiss League de hockey sur glace et le Norvégien ont mis un terme à leur collaboration avec effet immédiat.

Sondre Olden ne patine plus pour le HCC. (Photo : Bertrand Pfaff) Sondre Olden ne patine plus pour le HCC. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HCC libère Sondre Olden de son contrat avec effet immédiat. Cette décision fait suite à une opportunité à long terme qui s’est présentée pour le hockeyeur international dans son pays, explique le club de Swiss League de hockey sur glace dans un communiqué diffusé samedi en début d’après-midi.

Le HC La Chaux-de-Fonds n’envisageait initialement pas une libération, mais après discussions avec le joueur et son agent, un accord a finalement été trouvé afin de lui permettre de saisir cette chance importante pour la suite de sa carrière.

Sondre Olden était arrivé au HCC en 2021. Il a disputé cinq saisons et joué 140 matches sous les couleurs du club de la Métropole horlogère. /comm-cwi


