Finale de la Coupe de Suisse: priorité aux abonnés du HCC

La billetterie pour la finale de la Coupe de Suisse entre le HC La Chaux-de-Fonds et Sierre ...
La billetterie pour la finale de la Coupe de Suisse entre le HC La Chaux-de-Fonds et Sierre sera en priorité ouverte aux abonnés du HCC et ensuite au tout public. Et ensuite, les premiers arrivés seront les premiers servis : peu importe la couleur des supporters.

Le HCC avait fait le plein lors de la finale de l'an dernier. (Photo: Bertrand Pfaff) Le HCC avait fait le plein lors de la finale de l'an dernier. (Photo: Bertrand Pfaff)

L’affiche est séduisante. Elle opposera les deux clubs romands de Swiss League : La Chaux-de-Fonds et Sierre se retrouveront face à face en finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace, le 1er février à la patinoire des Mélèzes. A l’inverse de l’an dernier avec la venue des GCK Lions, les supporters valaisans voudront certainement se déplacer en nombre. La question de la répartition des billets se pose. Le secteur visiteurs du HCC peut accueillir au maximum 200 personnes. Il sera certainement trop exigu pour répondre à la demande des supporters valaisans.


Pas de quota imposé 

Et après la qualification de son équipe pour cette finale, le président du HC Sierre, Alain Bonnet, a immédiatement posé le décor : « On va essayer en tous les cas d’avoir des billets pour tous les Sierrois qui veulent voir ce match. On va prendre contact avec la fédération et avec La Chaux-de-Fonds. On a toujours eu de bons contacts. »

Contact téléphonique entre présidents, il y a déjà eu. La discussion est restée comme toujours courtoise, nous a garanti Olivier Calame, au HCC. Tout en précisant qu’il n’y aura pas de secteur supplémentaire réservé aux seuls supporters valaisans, le 1er février à la patinoire des Mélèzes. « C’est une question d’accord entre les clubs », a complété Michael End, le responsable de la Coupe de Suisse auprès de la Fédération. Qui a aussi rajouté qu’aucun quota de billets n’était imposé.


Billetterie unique

La billetterie sera ainsi ouverte en deux temps a indiqué Marc Aubert, le responsable marketing du HCC. La priorité sera donnée aux quelque 3'000 abonnés du club chaux-de-fonnier dès lundi 12 janvier à 16 heures. Les billets restants, soit environ 2'200, seront mis en vente en ligne et au secrétariat dès le lundi suivant, 19 janvier à 9 heures. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Peu importe la couleur des supporters. /mne


 

