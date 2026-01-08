Les longs voyages du HCC pour conserver son trophée 

Le HC La Chaux-de-Fonds est en voyage pour défendre son titre. Mieux encore, en vue de gagner pour la deuxième année consécutive la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Détenteur du trophée, la troupe de Louis Matte n’y est pas encore. Il lui reste deux étapes à franchir pour vivre le même bonheur que le 2 février de l’an dernier aux Mélèzes. La première consiste déjà à éliminer, en demi-finales de la compétition, les Bellinzona Snakes, ce jeudi soir au Tessin.

Après s’être déjà débarrassés de Coire, au tour précédent dans les Grisons, les joueurs du HCC se disent motivés à aller au bout de l’aventure, malgré une succession de longs déplacements et un programme de janvier démentiel.

En l’absence des clubs de National League, la Coupe de Suisse – dont c’est la dernière édition – paraît manquer de relief et d’intérêt. Des considérations que balaie Matthew Boucher : « Évidemment, je n’étais pas là l’an dernier. Mais c’est un trophée que l’on veut défendre et rapporter encore une fois à la maison ». Le Québécois juge qu’il ne faut surtout pas sous-estimer le potentiel des Bellinzona Snakes : « C’est une équipe qui connaît actuellement une bonne suite de matches, elle a battu Sierre l’autre soir. »