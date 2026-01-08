Les longs voyages du HCC pour conserver son trophée 

Il reste deux à étapes à franchir au HC La Chaux-de-Fonds pour soulever à nouveau le trophée ...
Les longs voyages du HCC pour conserver son trophée 

Il reste deux à étapes à franchir au HC La Chaux-de-Fonds pour soulever à nouveau le trophée de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Premier obstacle ce jeudi au Tessin : la troupe de Louis Matte affronte les Bellinzona Snakes en demi-finale de la compétition.

Matthew Boucher : « On veut ramener ce trophée à la maison. » (Photo : archives Bertrand Pfaff) Matthew Boucher : « On veut ramener ce trophée à la maison. » (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds est en voyage pour défendre son titre. Mieux encore, en vue de gagner pour la deuxième année consécutive la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Détenteur du trophée, la troupe de Louis Matte n’y est pas encore. Il lui reste deux étapes à franchir pour vivre le même bonheur que le 2 février de l’an dernier aux Mélèzes. La première consiste déjà à éliminer, en demi-finales de la compétition, les Bellinzona Snakes, ce jeudi soir au Tessin.

Après s’être déjà débarrassés de Coire, au tour précédent dans les Grisons, les joueurs du HCC se disent motivés à aller au bout de l’aventure, malgré une succession de longs déplacements et un programme de janvier démentiel.

En l’absence des clubs de National League, la Coupe de Suisse – dont c’est la dernière édition – paraît manquer de relief et d’intérêt. Des considérations que balaie Matthew Boucher : « Évidemment, je n’étais pas là l’an dernier. Mais c’est un trophée que l’on veut défendre et rapporter encore une fois à la maison ». Le Québécois juge qu’il ne faut surtout pas sous-estimer le potentiel des Bellinzona Snakes : « C’est une équipe qui connaît actuellement une bonne suite de matches, elle a battu Sierre l’autre soir. » 

Matthew Boucher : « Les Tessinois mènent actuellement des bonnes batailles. »

Ecouter le son

Avant-derniers du classement devant le néo-promu Arosa, les Bellinzona Snakes ne sont donc pas à prendre à la légère. Ils viennet d’enfiler sept buts aussi bien à Olten qu’à Sierre. L’équipe est jeune et elle en veut.

Prêté en licence B par Ambri-Piotta, le néo-chaux-de-fonnier Simone Terraneo ne dit pas le contraire : « L’équipe s’est améliorée depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de jeunes aussi. C’était la première fois qu’ils évoluaient ensemble. Et maintenant cela va mieux. Ils jouent agressifs. »

Simone Terraneo sait de quoi il parle, lui qui a donné ses premiers coups de patin avec les juniors de Bellinzone : « J’habite en face de la patinoire. »

Simone Terraneo : « Je suis venu à La Chaux-de-Fonds pour prendre de la confiance et du plaisir. »

Ecouter le son

Bellinzona Snakes – La Chaux-de-Fonds, demi-finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace : c’est un match à suivre en direct sur RTN ce jeudi dès 19h30.

En cas de succès, le HCC disputera la finale le 1er février à la patinoire des Mélèzes contre le vainqueur du match entre Thurgovie et Sierre. /mne


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

Rubriques du dossier
