Le HCC défendra sa couronne aux Mélèzes

Le HC La Chaux-de-Fonds a tenu son rang de favori jeudi soir. Les Abeilles ont battu Bellinzone au Tessin 5-1 en demi-finale de Coupe de Suisse de hockey sur glace et auront l'occasion de signer le doublé le dimanche 1er février prochain.

Arnaud Jaquet du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Arnaud Jaquet du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HCC s'est affiché en patron jeudi soir. Les Abeilles ont pris le dessus sur la jeune garde tessinoise 5-1 lors de leur demi-finale de Coupe de Suisse de hockey sur glace. Ce succès permet aux joueurs de Louis Matte d'avoir l'occasion de soulever un nouveau trophée et même signer un doublé en Coupe de Suisse le 1er février prochain, chez eux, à la patinoire des Mélèzes devant leur public. Développement suit. /dje  


 

