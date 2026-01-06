Un jeune talent d’Ambri débarque au HCC

Un renfort prometteur arrive aux Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds annonce mardi que Simone Terraneo rejoint les Abeilles. Ce défenseur de 21 ans arrive en prêt en provenance du HC Ambri-Piotta.

Formé au sein des juniors du club tessinois, Simone Terraneo a fait ses débuts avec la première équipe en National League lors de la saison 2021/2022. « Il totalise à ce jour déjà 108 matches dans l’élite du hockey suisse », souligne un communiqué du HC La Chaux-de-Fonds. Le club précise encore que « ce prêt intervient en raison de plusieurs blessures au sein de notre effectif ».

Le joueur est mis à disposition du club « dès ce mardi soir pour le match face à Thurgovie et jusqu’à nouvel avis ». Ambri se réserve toutefois le droit de rappeler le défenseur à tout moment en cas de besoin. /comm-gjo