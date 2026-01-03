Le HC Uni perd le match de haut de tableau

Mauvaise opération pour le HC Neuchâtel Université lors de son premier match de l'année 2026. Les Aigles se sont inclinés 4-2 sur la glace de WIKI-Münsingen. Troisièmes du classement du groupe ouest de 1re ligue, les joueurs d'Eric Lamoureux accusent désormais cinq longueurs de retard sur les Bernois, deuxièmes derrières les intouchables Valaisans de Martigny. Samedi, les visiteurs sont revenus deux fois à la hauteur de leur adversaire, grâce à Kevin Marion et Max Stehlin, avant de céder une troisième fois au début du troisième tiers-temps. L'hôte a scellé le score dans la cage vide. /vco