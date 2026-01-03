Le HC Uni perd le match de haut de tableau

Les Aigles se sont inclinés 4-2 sur la glace de WIKI-Münsingen, samedi en 1re ligue de hockey ...
Le HC Uni perd le match de haut de tableau

Les Aigles se sont inclinés 4-2 sur la glace de WIKI-Münsingen, samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Les joueurs d'Eric Lamoureux ont cédé dans le troisième tiers-temps.

Sven Henry et le HC Neuchâtel Université n'ont pas marqué de points sur la glace de WIKI-Münsingen (photo : archives, Bertrand Pfaff).  Sven Henry et le HC Neuchâtel Université n'ont pas marqué de points sur la glace de WIKI-Münsingen (photo : archives, Bertrand Pfaff). 

Mauvaise opération pour le HC Neuchâtel Université lors de son premier match de l'année 2026. Les Aigles se sont inclinés 4-2 sur la glace de WIKI-Münsingen. Troisièmes du classement du groupe ouest de 1re ligue, les joueurs d'Eric Lamoureux accusent désormais cinq longueurs de retard sur les Bernois, deuxièmes derrières les intouchables Valaisans de Martigny. Samedi, les visiteurs sont revenus deux fois à la hauteur de leur adversaire, grâce à Kevin Marion et Max Stehlin, avant de céder une troisième fois au début du troisième tiers-temps. L'hôte a scellé le score dans la cage vide. /vco


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 22:20

Victoire clinquante du HCC

Victoire clinquante du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 21:44

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 07:34

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 01:34

Articles les plus lus

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 01:34

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 07:34

Victoire clinquante du HCC

Victoire clinquante du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 21:44

Genève commence bien l'année, pas Ajoie

Genève commence bien l'année, pas Ajoie

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 16:24

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 01:34

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 07:34

Les Devils renouent avec la victoire

Les Devils renouent avec la victoire

Hockey    Actualisé le 01.01.2026 - 07:05

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 06:38

Genève commence bien l'année, pas Ajoie

Genève commence bien l'année, pas Ajoie

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 16:24

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03