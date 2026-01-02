Défaite du HCC dans le derby romand

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 6-5 après prolongation face à Sierre vendredi soir en ...
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 6-5 après prolongation face à Sierre vendredi soir en Swiss League de hockey sur glace.

Louis Matte du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Louis Matte du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

 Le HC La Chaux-de-Fonds butte encore et toujours face au HC Sierre cette saison en Swiss League de hockey sur glace. Vendredi soir, devant 4500 spectateurs à la patinoire des Mélèzes, les Abeilles ont à nouveau été battues 6-5 après prolongation par les joueurs de Chris McSorley. Il s’agit de la quatrième victoire des Valaisans en autant de confrontations directes cette saison face au HCC. /lre


 

