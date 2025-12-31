Le HCC met deux gardiens sous contrat

Le club de Swiss League de hockey sur glace chaux-de-fonnier a mis sous contrat Bryan Rüegger ...
Le HCC met deux gardiens sous contrat

Le club de Swiss League de hockey sur glace chaux-de-fonnier a mis sous contrat Bryan Rüegger et Lucas Rötheli pour les deux prochaines saisons.

Bryan Rüegger (à gauche) a évolué en première division danoise cette saison alors que Lucas Rötheli (à droite) a défendu les couleurs d’Olten. (Photomontage : Mauricette Schnider et EHC Olten.) Bryan Rüegger (à gauche) a évolué en première division danoise cette saison alors que Lucas Rötheli (à droite) a défendu les couleurs d’Olten. (Photomontage : Mauricette Schnider et EHC Olten.)

Bryan Rüegger et Lucas Rötheli seront les derniers remparts du HCC. Dans un communiqué publié mercredi matin, le HC La Chaux-de-Fonds indique que les deux gardiens rejoindront le club pour les deux prochaines saisons.

Bryan Rüegger, formé à Zoug, a notamment évolué en National League à Fribourg-Gottéron avant de relever un nouveau défi cette saison en première division danoise. Lucas Rötheli, également formé à Zoug, a défendu les couleurs d’Olten lors des quatre dernières saisons. /comm-aju


 

Actualités suivantes

Rüegger et Rötheli signent au HCC pour 2 ans

Rüegger et Rötheli signent au HCC pour 2 ans

Hockey    Actualisé le 31.12.2025 - 11:56

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 31.12.2025 - 06:57

Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 22:42

Le HCC bête noire d’Olten

Le HCC bête noire d’Olten

Hockey    Actualisé le 31.12.2025 - 06:08

Articles les plus lus

Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 17:36

Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 22:42

Le HCC bête noire d’Olten

Le HCC bête noire d’Olten

Hockey    Actualisé le 31.12.2025 - 06:08

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 31.12.2025 - 06:57

Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg

Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 08:04

Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 17:36

Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Coupe Spengler: Davos bat Fribourg-Gottéron en demi-finale

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 22:42

Le HCC bête noire d’Olten

Le HCC bête noire d’Olten

Hockey    Actualisé le 31.12.2025 - 06:08

Le rêve américain de Leon Muggli, au contact d'Alex Ovechkin

Le rêve américain de Leon Muggli, au contact d'Alex Ovechkin

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 05:05

Quatre semaines d'absence pour Suter

Quatre semaines d'absence pour Suter

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 07:48

Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg

Une 6e défaite d'affilée pour Winnipeg

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 08:04

Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Hockey    Actualisé le 30.12.2025 - 17:36