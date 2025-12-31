Le HCC met deux gardiens sous contrat

Le club de Swiss League de hockey sur glace chaux-de-fonnier a mis sous contrat Bryan Rüegger et Lucas Rötheli pour les deux prochaines saisons.
Bryan Rüegger et Lucas Rötheli seront les derniers remparts du HCC. Dans un communiqué publié mercredi matin, le HC La Chaux-de-Fonds indique que les deux gardiens rejoindront le club pour les deux prochaines saisons.
Bryan Rüegger, formé à Zoug, a notamment évolué en National League à Fribourg-Gottéron avant de relever un nouveau défi cette saison en première division danoise. Lucas Rötheli, également formé à Zoug, a défendu les couleurs d’Olten lors des quatre dernières saisons. /comm-aju