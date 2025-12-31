Le HCC met deux gardiens sous contrat

Bryan Rüegger et Lucas Rötheli seront les derniers remparts du HCC. Dans un communiqué publié mercredi matin, le HC La Chaux-de-Fonds indique que les deux gardiens rejoindront le club pour les deux prochaines saisons.

Bryan Rüegger, formé à Zoug, a notamment évolué en National League à Fribourg-Gottéron avant de relever un nouveau défi cette saison en première division danoise. Lucas Rötheli, également formé à Zoug, a défendu les couleurs d’Olten lors des quatre dernières saisons. /comm-aju