Le HCC s’impose au terme d’un duel disputé

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 2-1 face à Winterthour samedi aux Mélèzes, en Swiss League ...
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé 2-1 face à Winterthour samedi aux Mélèzes, en Swiss League de hockey sur glace.

Thibault Frossard (Photo : Bertrand Pfaff) Thibault Frossard (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds a dû s’employer pour venir à bout d’un Winterthour accrocheur. Rapidement devant au score grâce à Burkhalter (3e), le HCC a vu les visiteurs revenir à hauteur par Hornecker (27e). Longtemps indécise, la rencontre s’est finalement décantée en fin de match lorsque Böhler a inscrit le but décisif à la 55e minute, offrant la victoire aux hommes de Louis Matte. Un succès important après deux défaites consécutives, acquis au terme d’un match engagé de Swiss League. Développement suit / fph 


 

