Viktor Östlund va quitter le HCC

Viktor Östlund ne portera plus le chandail du HC La Chaux-de-Fonds, dès la saison prochaine (2026 – 2027). Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, le HC Bienne a précisé que le portier d’origine suédoise – à licence suisse - a signé un contrat de deux ans avec le club seelandais en National League de hockey sur glace.

Agé de 31 ans, le gardien du HCC dispute actuellement sa quatrième saison complète avec le club des Mélèzes. Prêté en licence B par le HC Lausanne, il avait déjà effectué de nombreuses piges lors de l’exercice 2021 – 2022.

Le HCC devra lui trouver un successeur : Viktor Östlund a largement fait ses preuves en Swiss League : « Il désire franchir un nouveau palier », indique encore le HC Bienne sur son site internet. /comm-mne