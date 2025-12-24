Viktor Östlund va quitter le HCC

Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le HC Bienne a indiqué que le portier du HC La Chaux-de-Fonds ...
Viktor Östlund va quitter le HCC

Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le HC Bienne a indiqué que le portier du HC La Chaux-de-Fonds avait signé un contrat pour les deux prochaines saisons, en National League de hockey sur glace. 

Viktor Östlund veut franchir un palier en rejoignant le HC Bienne. (photo : Bertrand Pfaff) Viktor Östlund veut franchir un palier en rejoignant le HC Bienne. (photo : Bertrand Pfaff)

Viktor Östlund ne portera plus le chandail du HC La Chaux-de-Fonds, dès la saison prochaine (2026 – 2027). Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, le HC Bienne a précisé que le portier d’origine suédoise –  à licence suisse - a signé un contrat de deux ans avec le club seelandais en National League de hockey sur glace.

Agé de 31 ans, le gardien du HCC dispute actuellement sa quatrième saison complète avec le club des Mélèzes. Prêté en licence B par le HC Lausanne, il avait déjà effectué de nombreuses piges lors de l’exercice 2021 – 2022.

Le HCC devra lui trouver un successeur : Viktor Östlund a largement fait ses preuves en Swiss League : « Il désire franchir un nouveau palier », indique encore le HC Bienne sur son site internet. /comm-mne


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Cadieux a fait son choix

Cadieux a fait son choix

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 10:17

Josi et les Predators sur leur lancée

Josi et les Predators sur leur lancée

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 07:09

National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri

National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 22:24

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

Articles les plus lus

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri

National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 22:24

Josi et les Predators sur leur lancée

Josi et les Predators sur leur lancée

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 07:09

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri

National League: Fribourg battu à Kloten, Ajoie gagne à Ambri

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 22:24

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 22:06

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Une roue de vélo pour la NHA

Une roue de vélo pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 09:29

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48