Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour départager Neuchâtel Université et Prilly en 1re ligue de hockey sur glace. Samedi, dans le temps réglementaire, chaque équipe a inscrit un but lors de chaque période. Le score était donc de 3-3 après 60 minutes de jeu. Les deux formations ont ensuite disputé une prolongation, qui s’est révélée infructueuse tant pour les Neuchâtelois que pour les Vaudois. Ces formations ont donc dû se départager aux tirs au but et, à cet exercice, ce sont les hommes d’Eric Lamoureux qui se sont montrés les plus adroits. Grâce aux réussites d’Elie Berret et de Quentin Schnegg, et aux échecs de tous les tireurs de Prilly, les Aigles ont remporté cette rencontre.

Le prochain rendez-vous pour Neuchâtel Université est agendé au 3 janvier face à Wiki-Münsingen. Ils passeront les fêtes sur la dernière marche du podium de 1re ligue. /yca