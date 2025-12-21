Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Les joueurs du Littoral se sont imposés après une séance de tirs au but samedi en 1re ligue ...
Les joueurs du Littoral se sont imposés après une séance de tirs au but samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Ils ont vaincu Prilly 4-3 et conservent la troisième place du classement pour passer les fêtes sur le podium.

Quentin Schnegg a marqué son tir au but face à Prilly samedi. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Quentin Schnegg a marqué son tir au but face à Prilly samedi. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour départager Neuchâtel Université et Prilly en 1re ligue de hockey sur glace. Samedi, dans le temps réglementaire, chaque équipe a inscrit un but lors de chaque période. Le score était donc de 3-3 après 60 minutes de jeu. Les deux formations ont ensuite disputé une prolongation, qui s’est révélée infructueuse tant pour les Neuchâtelois que pour les Vaudois. Ces formations ont donc dû se départager aux tirs au but et, à cet exercice, ce sont les hommes d’Eric Lamoureux qui se sont montrés les plus adroits. Grâce aux réussites d’Elie Berret et de Quentin Schnegg, et aux échecs de tous les tireurs de Prilly, les Aigles ont remporté cette rencontre.

Le prochain rendez-vous pour Neuchâtel Université est agendé au 3 janvier face à Wiki-Münsingen. Ils passeront les fêtes sur la dernière marche du podium de 1re ligue. /yca


 

