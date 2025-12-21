Défaite frustrante du HCC

Veuillez insérer l'adresse email utilisée pour votre enregistrement :
Anthony Huguenin du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)
Troisième défaite de la semaine en Swiss League de hockey sur glace. Dominateurs, les joueurs de Louis Matte se sont inclinés 2-1 contre Bâle, dimanche à domicile. Développement suit. /vco
21.12.2025 - 19:24
