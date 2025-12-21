Défaite frustrante du HCC

Les Abeilles se sont inclinées 2-1 aux Mélèzes face à Bâle, en Swiss League de hockey sur ...
Défaite frustrante du HCC

Les Abeilles se sont inclinées 2-1 aux Mélèzes face à Bâle, en Swiss League de hockey sur glace, après avoir canardé le portier rhénan.

Anthony Huguenin du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Anthony Huguenin du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Troisième défaite de la semaine en Swiss League de hockey sur glace. Dominateurs, les joueurs de Louis Matte se sont inclinés 2-1 contre Bâle, dimanche à domicile. Développement suit. /vco


 

