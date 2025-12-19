Le HC La Chaux-de-Fonds battu sur le fil

Les Abeilles ont subi la loi des GCK Lions 3-2 après seulement 32 secondes de prolongation ...
Le HC La Chaux-de-Fonds battu sur le fil

Les Abeilles ont subi la loi des GCK Lions 3-2 après seulement 32 secondes de prolongation vendredi à Küsnacht en Swiss League de hockey sur glace. 

Le HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Le HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds rentre avec un petit point de la Eishalle de Küsnacht. Les hommes de Louis Matte ont été battus 3-2 après prolongation vendredi en Swiss League de hockey sur glace. Encore en tête à la 58e minute de jeu, les Abeilles ont craqué avant de céder dans la première minute de la prolongation. Les joueurs des Mélèzes subissent leur 2e revers en trois matches. Développement suit. /sdu


