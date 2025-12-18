Le HC Uni gagne à Saastal

En 1re Ligue de hockey sur glace mercredi, le HC Université Neuchâtel est allé gagner 4-3 après ...
Le HC Uni gagne à Saastal

En 1re Ligue de hockey sur glace mercredi, le HC Université Neuchâtel est allé gagner 4-3 après prolongations sur la glace de Saastal.

Kevin Marion a signé le but gagnant du HC Neuchâtel Université. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff). Kevin Marion a signé le but gagnant du HC Neuchâtel Université. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff).

Le déplacement en Haut-Valais a valu la peine pour le HC Neuchâtel Université. En 1re Ligue de hockey sur glace, il s’est imposé mercredi soir face au EHC Saastal. Devant 195 spectateurs à la Iischi Arena, les Aigles se sont imposés 4-3 après prolongations.

Un succès acquis de haute lutte. Le HC Uni était mené 3-1 au terme du premier tiers, en dépit d’une première réussite signée Nicolas Finger. Sven Henry est ensuite parvenu à marquer par deux fois et c’est Kevin Marion qui a signé le but libérateur dans le temps additionnel.

Au classement, le HC Université Neuchâtel occupe désormais le troisième rang avec 32 points. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Victoire et ambiance électrique pour le HCC aux Mélèzes

Victoire et ambiance électrique pour le HCC aux Mélèzes

Hockey    Actualisé le 18.12.2025 - 00:47

National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger

National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger

Hockey    Actualisé le 17.12.2025 - 22:14

Zoug se qualifie pour les demi-finales

Zoug se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 22:27

Le HCC se fait sévèrement fesser à Viège

Le HCC se fait sévèrement fesser à Viège

Hockey    Actualisé le 17.12.2025 - 08:21

Articles les plus lus

NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j

NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 12:25

Zoug se qualifie pour les demi-finales

Zoug se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 22:27

Le HCC se fait sévèrement fesser à Viège

Le HCC se fait sévèrement fesser à Viège

Hockey    Actualisé le 17.12.2025 - 08:21

National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger

National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger

Hockey    Actualisé le 17.12.2025 - 22:14

NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j

NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 12:25

Quatre matches en six jours : le défi physique du HCC

Quatre matches en six jours : le défi physique du HCC

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 13:24

Zoug se qualifie pour les demi-finales

Zoug se qualifie pour les demi-finales

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 22:27

Le HCC se fait sévèrement fesser à Viège

Le HCC se fait sévèrement fesser à Viège

Hockey    Actualisé le 17.12.2025 - 08:21