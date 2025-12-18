Le HC Uni gagne à Saastal

Le déplacement en Haut-Valais a valu la peine pour le HC Neuchâtel Université. En 1re Ligue de hockey sur glace, il s’est imposé mercredi soir face au EHC Saastal. Devant 195 spectateurs à la Iischi Arena, les Aigles se sont imposés 4-3 après prolongations.

Un succès acquis de haute lutte. Le HC Uni était mené 3-1 au terme du premier tiers, en dépit d’une première réussite signée Nicolas Finger. Sven Henry est ensuite parvenu à marquer par deux fois et c’est Kevin Marion qui a signé le but libérateur dans le temps additionnel.

Au classement, le HC Université Neuchâtel occupe désormais le troisième rang avec 32 points. /jhi