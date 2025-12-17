Le HCC remporte un match haché contre Coire

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est défait des Grisons 5-2 mercredi soir en Swiss League de hockey ...
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est défait des Grisons 5-2 mercredi soir en Swiss League de hockey sur glace. Une rencontre marquée par d’interminables attentes de décisions arbitrales et une pluie de pénalités

Sondre Olden (Photo : Bertrand Pfaff) Sondre Olden (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds a fait ce qu’on attendait de lui. Mercredi soir devant 2500 spectateurs à la patinoire des Mélèzes, il a bien réagi après la déconvenue subie la veille du côté de Viège. Il s’est défait 5-2 de Coire et se maintient à la 3e place du classement du championnat à deux points de Thurgovie.

La partie a été marquée par d’interminables périodes de délibérations arbitrales et pas mal d’électricité sur la glace. Deux pénalités de match contre Coire (Nathan Cantin et l’entraîneur assistant Jan von Arx) et une autre contre La Chaux-de-Fonds (Toms Andersons) ont notamment été données en fin de deuxième période, dans la confusion générale. /lre

