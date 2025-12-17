Le HCC remporte un match haché contre Coire

Le HC La Chaux-de-Fonds a fait ce qu’on attendait de lui. Mercredi soir devant 2500 spectateurs à la patinoire des Mélèzes, il a bien réagi après la déconvenue subie la veille du côté de Viège. Il s’est défait 5-2 de Coire et se maintient à la 3e place du classement du championnat à deux points de Thurgovie.

La partie a été marquée par d’interminables périodes de délibérations arbitrales et pas mal d’électricité sur la glace. Deux pénalités de match contre Coire (Nathan Cantin et l’entraîneur assistant Jan von Arx) et une autre contre La Chaux-de-Fonds (Toms Andersons) ont notamment été données en fin de deuxième période, dans la confusion générale. /lre

