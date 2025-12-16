Quatre matches en six jours : le défi physique du HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds commence un marathon ce mardi à Viège. Les Abeilles vont jouer quatre matches de Swiss League de hockey sur glace en six jours. Un défi de préparation et surtout de récupération.
Le HC La Chaux-de-Fonds lance ce mardi son marathon de la semaine. Les Abeilles vont enchaîner quatre matches de Swiss League de hockey sur glace en six jours. Le premier ce mardi à Viège à 19h45. Viendront ensuite une rencontre à domicile mercredi face à Coire, un déplacement dans la banlieue zurichoise pour affronter les GCK Lions vendredi et le sprint final à domicile dimanche contre Bâle. Un challenge pour les joueurs du HCC et leur préparateur physique Dominique Gindraux. « Le grand défi, ça va être de récupérer », explique-t-il. « Les entraînements sur glace sont un peu plus courts et allégés, on met en place aussi des séances de récupération et ça va aussi dépendre de la tournure de nos matches », précise le préparateur physique.
Dominique Gindraux : « Ça va aussi dépendre du tournus de joueurs que l’on va pouvoir effectuer. »
Dominique Gindraux relève que l’effectif est au complet à l’aube de ce marathon, ce qui permettra de faire un tournus. En tout cas Matthew Boucher est apte au service, mais trois autres joueurs sont incertains. Il s'agit de Sondre Olden - qui revient de blessure - d'Oliver Achermann - qui s’entraînait en rouge, synonyme de « joueur protégé » ce lundi - et de Yoann Imesch - qui a quitté prématurément ses coéquipiers lors de l'entraînement lundi.
Pour le préparateur physique, la pause internationale a fait du bien aux Chaux-de-Fonnier, tant d’un point de vue physique que mental. Le staff a préparé un programme alliant repos, temps en famille, et entraînement afin que les Abeilles soient prêtes pour attaquer ce marathon d’avant les Fêtes.
« La principale source de récupération, ça va être le sommeil. »
Les premiers kilomètres de ce marathon du HCC seront parcourus ce mardi soir : une rencontre à Viège qui sera à vivre en direct sur RTN dès 19h30 avec Darryl Jeanneret aux commentaires. /lgn