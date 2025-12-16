Quatre matches en six jours : le défi physique du HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds commence un marathon ce mardi à Viège. Les Abeilles vont jouer quatre ...
Quatre matches en six jours : le défi physique du HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds commence un marathon ce mardi à Viège. Les Abeilles vont jouer quatre matches de Swiss League de hockey sur glace en six jours. Un défi de préparation et surtout de récupération.

Pour Dominique Gindraux, la récupération sera très importante pour pouvoir enchaîner quatre matches en six jours. (Photo : archives) Pour Dominique Gindraux, la récupération sera très importante pour pouvoir enchaîner quatre matches en six jours. (Photo : archives)

Le HC La Chaux-de-Fonds lance ce mardi son marathon de la semaine. Les Abeilles vont enchaîner quatre matches de Swiss League de hockey sur glace en six jours. Le premier ce mardi à Viège à 19h45. Viendront ensuite une rencontre à domicile mercredi face à Coire, un déplacement dans la banlieue zurichoise pour affronter les GCK Lions vendredi et le sprint final à domicile dimanche contre Bâle. Un challenge pour les joueurs du HCC et leur préparateur physique Dominique Gindraux. « Le grand défi, ça va être de récupérer », explique-t-il. « Les entraînements sur glace sont un peu plus courts et allégés, on met en place aussi des séances de récupération et ça va aussi dépendre de la tournure de nos matches », précise le préparateur physique.

Dominique Gindraux : « Ça va aussi dépendre du tournus de joueurs que l’on va pouvoir effectuer. »

Ecouter le son

Dominique Gindraux relève que l’effectif est au complet à l’aube de ce marathon, ce qui permettra de faire un tournus. En tout cas Matthew Boucher est apte au service, mais trois autres joueurs sont incertains. Il s'agit de Sondre Olden - qui revient de blessure - d'Oliver Achermann - qui s’entraînait en rouge, synonyme de « joueur protégé » ce lundi - et de Yoann Imesch - qui a quitté prématurément ses coéquipiers lors de l'entraînement lundi.
Pour le préparateur physique, la pause internationale a fait du bien aux Chaux-de-Fonnier, tant d’un point de vue physique que mental. Le staff a préparé un programme alliant repos, temps en famille, et entraînement afin que les Abeilles soient prêtes pour attaquer ce marathon d’avant les Fêtes.

« La principale source de récupération, ça va être le sommeil. »

Ecouter le son

Les premiers kilomètres de ce marathon du HCC seront parcourus ce mardi soir : une rencontre à Viège qui sera à vivre en direct sur RTN dès 19h30 avec Darryl Jeanneret aux commentaires. /lgn


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

Rubriques du dossier
Six prolongations au HC La Chaux-de-Fonds

Six prolongations au HC La Chaux-de-Fonds

Stefan Rüegsegger va quitter les Mélèzes

Stefan Rüegsegger va quitter les Mélèzes

Le HC La Chaux-de-Fonds s’impose sans gloire 

Le HC La Chaux-de-Fonds s’impose sans gloire 

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Actualités suivantes

NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi

NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 08:46

Un an de suspension pour le joueur de Fleurier qui avait agressé un joueur du HC Franches-Montagnes

Un an de suspension pour le joueur de Fleurier qui avait agressé un joueur du HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 10:23

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 18:14

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 18:33

Articles les plus lus

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 18:33

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 16:02

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 18:14

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

Hockey    Actualisé le 12.12.2025 - 09:41

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Hockey    Actualisé le 13.12.2025 - 20:26

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 16:02