Quatre matches en six jours : le défi physique du HCC

Dominique Gindraux relève que l’effectif est au complet à l’aube de ce marathon, ce qui permettra de faire un tournus. En tout cas Matthew Boucher est apte au service, mais trois autres joueurs sont incertains. Il s'agit de Sondre Olden - qui revient de blessure - d'Oliver Achermann - qui s’entraînait en rouge, synonyme de « joueur protégé » ce lundi - et de Yoann Imesch - qui a quitté prématurément ses coéquipiers lors de l'entraînement lundi.

Pour le préparateur physique, la pause internationale a fait du bien aux Chaux-de-Fonnier, tant d’un point de vue physique que mental. Le staff a préparé un programme alliant repos, temps en famille, et entraînement afin que les Abeilles soient prêtes pour attaquer ce marathon d’avant les Fêtes.