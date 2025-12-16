Le HC La Chaux-de-Fonds s’écroule à Viège
Les Abeilles ont été sèchement battues 7-0 contre l’équipe haut-valaisanne mardi soir à la ...
RTN
Actualités suivantes
NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi
Hockey • Actualisé le 16.12.2025 - 08:46
Un an de suspension pour le joueur de Fleurier qui avait agressé un joueur du HC Franches-Montagnes
Hockey • Actualisé le 16.12.2025 - 17:42
Articles les plus lus
Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain
Hockey • Actualisé le 15.12.2025 - 18:14
NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi
Hockey • Actualisé le 16.12.2025 - 08:46
Un an de suspension pour le joueur de Fleurier qui avait agressé un joueur du HC Franches-Montagnes
Hockey • Actualisé le 16.12.2025 - 17:42
Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain
Hockey • Actualisé le 15.12.2025 - 18:14
NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi
Hockey • Actualisé le 16.12.2025 - 08:46
Un an de suspension pour le joueur de Fleurier qui avait agressé un joueur du HC Franches-Montagnes
Hockey • Actualisé le 16.12.2025 - 17:42
Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain
Hockey • Actualisé le 15.12.2025 - 18:14