Le HC La Chaux-de-Fonds s’écroule à Viège

Les Abeilles ont été sèchement battues 7-0 contre l’équipe haut-valaisanne mardi soir à la ...
Les Abeilles ont été sèchement battues 7-0 contre l’équipe haut-valaisanne mardi soir à la Lonza Arena dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas trouvé la solution mardi soir. (photo : Bertrand Pfaff) Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas trouvé la solution mardi soir. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds prend une fessée en Valais. En Swiss League de hockey sur glace, les hommes de Louis Matte se sont inclinés lourdement 7-0 contre Viège à la Lonza Arena. Développement suit. /jam


 

